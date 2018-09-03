На водоканалі Кривого Рогу стався витік хлору. Під час переливання реагенту виникла аварія - у трубах не витримав ущільнювач, в результаті чого у довкілля потрапило до 30 кілограмів їдкої речовини. У повітрі повисла велика хмара хлорного газу. З підозрою на отруєння парами хлору шпиталізували одного працівника підприємства. Зараз його життю ніщо не загрожує.

Протягом години рятувальники, за допомогою спеціальних розчинів та спецтехніки, знешкодили витік, та не дали небезпечній хмарі наблизитися до населених пунктів. Найближче село – Радушне, розташоване за 5 кілометрів від водоканалу. Втім оголошувати евакуацію там не довелося.

"Отделениями было выполнено, с применениями специальных костюмов, перекрыта была основная задвижка, включения водяных завесов и подача воды для охлаждения и осаждения остатков хлора", - говорить Владислав Смоляний, прес-офіцер Криворізького гірничорятувального загону.