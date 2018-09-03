На водоканалі Кривого Рогу стався витік хлору [ Редактировать ]
На водоканалі Кривого Рогу стався витік хлору. Під час переливання реагенту виникла аварія - у трубах не витримав ущільнювач, в результаті чого у довкілля потрапило до 30 кілограмів їдкої речовини. У повітрі повисла велика хмара хлорного газу. З підозрою на отруєння парами хлору шпиталізували одного працівника підприємства. Зараз його життю ніщо не загрожує.
Протягом години рятувальники, за допомогою спеціальних розчинів та спецтехніки, знешкодили витік, та не дали небезпечній хмарі наблизитися до населених пунктів. Найближче село – Радушне, розташоване за 5 кілометрів від водоканалу. Втім оголошувати евакуацію там не довелося.
"Отделениями было выполнено, с применениями специальных костюмов, перекрыта была основная задвижка, включения водяных завесов и подача воды для охлаждения и осаждения остатков хлора", - говорить Владислав Смоляний, прес-офіцер Криворізького гірничорятувального загону.
по теме
В Кривом Роге водитель убил 5-летнюю девочку и сбежал
В Кривом Роге автомобиль ВАЗ-21099 сбил ребенка и скрылся. Правоохранители объявили план перехват
В Кривом Роге спасатели застряли в лифте по пути на место убийства
25 августа в Кривом Роге в доме по улице Гетьманская произошло убийство
Выбросилась из окна: МОМО в Украине нашла первую жертву (фото)
В Кривом Роге выпрыгнула из окна шестого этажа 13-летняя девочка, в чем обвиняют суицидальную игру МОМО.
У Кривому Розі в маршрутці вибухнув вогнегасник, постраждало двоє людей
У Кривому Розі на Дніпропетровщині в маршрутці під час руху рвонув вогнегасник. Постраждало двоє людей - водій та пасажирка. Чоловік від госпіталізації відмовився, а 56-річну жінку терміново доправили до міської лікарні. Від вибуху в рейсовому автобусі відлетіло крило. За попередньою версією фахівців Укртрансбезпеки, вогнегасник не витримав спеки
В Кривом Роге прогремел взрыв в маршрутке
В одной из маршруток Кривого Рога взорвался огнетушитель, пострадала женщина
У Черкасах загорілася багатоповерхівка
А от у Черкасах рятувальникам довелося евакуювати людей із багатоповерхівки, на першому поверсі якої спалахнула пожежа. Дим заблокував мешканцям вихід із під´їзду, тож аби вивести їх, пожежники розгорнули висотну драбину. Нею спустили чотирьох діте