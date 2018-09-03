600 інклюзивно-ресурсних центрів для дітей з особливими потребами відкриються в Україні до кінця навчального року. Про це повідомила Марина Порошенко, беручи участь у відкритті нового закладу інклюзивної освіти в селі Проліски на Київщині.

У цьому інноваційному центрі реабілітологи, психологи та логопеди зможуть одночасно займатися з майже сотнею дітей. Усі програми реабілітації та навчання в таких центрах будуть абсолютно безкоштовними, зазначила дружина президента.

"Такі центри будуть відкриватися по всій Україні і наші діти будуть відчувати, що вони потрібні своїй державі, що держава про них дбає і робить все, щоб вони стали повноцінними членами українського суспільства", - говорить Марина Порошенко, голова благодійного "Фонду Петра Порошенка".