Британія закликала Євросоюз посилити санкції проти Росії

Посилити санкції проти Росії закликала Євросоюз Велика Британія. Про це сьогодні у Вашингтоні заявив голова британського МЗС Джеремі Хант. У своїй промові він звинуватив Москву в порушенні міжнародного миру. Тему продовжить Олексій Пшемиський