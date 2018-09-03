ЄС продовжить персональні санкції проти росіян [ Редактировать ]
Персональні санкції проти росіян іще на півроку продовжить Євросоюз. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
Офіційне рішення щодо пролонгації обмежень для 154 осіб і 44 суб'єктів підприємницької діяльності з РФ оприлюднять 5 вересня.
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Евросоюз продлевает персональные санкции против россиян
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Данное решение страны-партнеры ЕС приняли после аналогичного решения Евросоюза
ЄС закликає звільнити Олега Сенцова
Євросоюз вкотре закликав Росію звільнити українського політв'язня Олега Сенцова. Заяву оприлюднили у Twitter на сторінці постійного представництва ЄС при ОБСЄ. Там вимагають негайно й без будь-яких умов звільнити кінорежисера, який голодує вже 110 днів
Євросоюз вкотре закликав Росію звільнити Олега Сенцова
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