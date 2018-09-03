А от у Черкасах рятувальникам довелося евакуювати людей із багатоповерхівки, на першому поверсі якої спалахнула пожежа. Дим заблокував мешканцям вихід із під´їзду, тож аби вивести їх, пожежники розгорнули висотну драбину.

Нею спустили чотирьох дітей. Ще шістьох дорослих вивели сходами, убезпечивши за допомогою кисневих масок. Пожежу в квартирі працівники ДСНС гасили протягом години, тож евакуація була слушною, адже за цей час люди могли отруїтися чадним газом.