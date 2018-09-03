У Черкасах загорілася багатоповерхівка [ Редактировать ]
А от у Черкасах рятувальникам довелося евакуювати людей із багатоповерхівки, на першому поверсі якої спалахнула пожежа. Дим заблокував мешканцям вихід із під´їзду, тож аби вивести їх, пожежники розгорнули висотну драбину.
Нею спустили чотирьох дітей. Ще шістьох дорослих вивели сходами, убезпечивши за допомогою кисневих масок. Пожежу в квартирі працівники ДСНС гасили протягом години, тож евакуація була слушною, адже за цей час люди могли отруїтися чадним газом.
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