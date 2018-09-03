Экс-вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Александр Шовковский получил должность в национальной команде.

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

Представление Шовковского в национальной сборной должно состояться во вторник, 4 сентября.

Он будет одним из помощников главного тренера сборной Андрея Шевченко.

Испанец Педро Хара останется тренером вратарей в сборной Украины.

Шовковский завершил карьеру футболиста в 2016 году и получил тренерскую лицензию.

Ранее мы сообщали, что "Динамо Киев" купил полузащитника датского "Мидтьюлланда".