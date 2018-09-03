Президент Украины Петр Порошенко озвучил статьи Конституции к которым предлагает Верховной Раде внести изменения, на встрече с руководством Верховной Рады и представителями парламентских фракций, сообщает УНН.

"Вносятся изменения в 85 статью Конституции, где мы говорим о принятии основных принципов во внешней политике, где Верховная Рада поддерживает и реализует Евроатлантический курс. Вносятся изменения в 102 статью Конституции, где такие же обязательства по обеспечению европейского движения берет на себя президент, и 118 статья, где правительство обеспечивает выполнение следующих изменений", - сказал Порошенко.

В переходных положениях, продолжил он, мы четко фиксируем, что изымаем норму, на основании которой в Украине находился Черноморский флот - конституционных оснований после принятия этих конституционных изменений для этого не будет.

"Очень просил бы, чтобы эти проекты как можно скорее были рассмотрены, включены в повестку дня и направлены в Конституционный суд, чтобы делать те движения, те изменения, которые были приняты после Революции Достоинства и не допустить реванша", - подчеркнул президент.

Ранее Порошенко пообещал всем школьникам жизнь в Евросоюзе.