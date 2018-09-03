Всесвітній день безпритульних тварин: Юрій Назаров розповів про перший в Україні захід [ Редактировать ]
У суботу, 18 серпня, відбувся захід "Кожній родині - по тварині", присвячений Всесвітньому дню безпритульних тварин. Подію організували Департамент міського благоустрою КМДА та КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", за підтримки міської ініціативи Kyiv Smart City.
На Контрактовій площі подія об’єднала любителів тварин, опікунів, волонтерів та дітей різного віку.
Працівники ветеринарної лікарні детально розповіли про різні аспекти догляду за тваринами: адопцію, стерилізацію, способи надання першої домедичної допомоги. Цього дня була порушена важлива тема жорстокого поводження з тваринами - волонтери нагадали про важливість гуманного ставлення як до своїх улюбленців, так і до безпритульних тварин.
"Під час заходу відбувся дитячий майстер-клас із плетіння еко-іграшок для собак та котів. Також для маленьких гостей заходу провели інтерактивну гру "Догляд за домашнім улюбленцем" та вікторину "Собаки та коти - наші друзі". З дітьми працювали аніматори, які підготували насичену розважальну програму.
За час проведення заходу було зареєстровано 47 тварин. Цього дня процедура реєстрації улюбленця була абсолютно безкоштовною для всіх бажаючих.
Після закінчення заходу між притулками та опікунами безпритульних тварин було розіграно 250 кг сухого та 150 кг мокрого корму, а також 17 наборів для тварин від партнерів заходу", - прокоментував Юрій Назаров, директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.
"Основна мета заходу - донести до людей, яку глобальну роль може зіграти тварина в їхньому житті. Тварина - це позитивна енергія кожного дня", - додав Михайло Заславський, директор КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".
Організаторами та партнерами заходу стали: БО" БФ Маленькі серця", ініціатива Kyiv Smart City, БФ "Happy Paw", Форум ЮА-вет, #ЗооКомплекс, Єдина планета, Хвіст хаб.
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