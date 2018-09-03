В Евросоюзе решили еще на полгода продлить индивидуальные санкции против политиков и компаний из России, причастных к нарушению территориальной целостности Украины. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Сегодня европейские дипломаты продлили санкции на 6 месяцев, об этом также будет официально объявлено в среду. Продлили они их против депутатов из России и сепаратистов на Донбассе и в Крыму - всего 154 человека и 44 организации. Дипломаты ЕС подчеркивают, что со стороны России не было выполнено требований для снятия санкций", - говорит Рикард Йозвяк, корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе.