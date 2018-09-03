Порошенко на встрече с лидерами фракций заявил, что собирается конституционно закрепить европейский курс Украины [ Редактировать ]
Накануне начала работы парламента с руководителями фракций встретился президент. Петр Порошенко отметил, что собирается внести изменения в Конституцию. Они касаются закрепления европейского курса Украины и вступления в НАТО. Глава государства выразил надежду, что парламент примет все это максимально быстро.
Также Порошенко говорил о разрыве сотрудничества с Россией, и о том, что уже до 30 сентября Федерацию нужно уведомить о не продлении договора и подготовить соответствующее решение СНБО.
"На сьогоднішній день левова частина, більше 70% підтримує європейську інтеграцію, більше половини українського народу підтримує євроатлантичну інтеграцію і я думаю, що буде цілком справедливо, тим більше, що і під час початку виборчого процесу, і під час роботи парламенту цього скликання всі політичні, абсолютна більшість політичних сил і я за це також хотів би подякувати чітко зафіксувала наш рух в європейському напрямку", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.
по теме
Россия вмешивается в избирательный процесс в Украине - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул - несмотря на все старания России, Украина становится более сильной и проевропейской
Порошенко вніс проект змін до Конституції щодо інтеграції України в НАТО
Петро Порошенко як і обіцяв, до відкриття сесії парламенту вніс у Раду проект змін і Євросоюз. Про це повідомила представник президента в парламенті Ірина Луценко
Порошенко подал в Раду поправки к Конституции
Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект изменений в Конституцию относительно стремления интеграции Украины в НАТО и Евросоюз
Встреча Порошенко с Волкером: о чем говорили политики
Глава государства также поблагодарил США за продолжение санкций против России из-за ее агрессии в Украине и мире
Петр Порошенко в Вашингтоне простился с Джоном Маккейном
В Вашингтоне буквально только что завершилась служба в национальном кафедральном соборе. Те, кто работал вместе или дружил с Джоном Маккейном, собрались, чтобы почтить его память