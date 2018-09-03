Также Порошенко говорил о разрыве сотрудничества с Россией

Накануне начала работы парламента с руководителями фракций встретился президент. Петр Порошенко отметил, что собирается внести изменения в Конституцию. Они касаются закрепления европейского курса Украины и вступления в НАТО. Глава государства выразил надежду, что парламент примет все это максимально быстро.

Также Порошенко говорил о разрыве сотрудничества с Россией, и о том, что уже до 30 сентября Федерацию нужно уведомить о не продлении договора и подготовить соответствующее решение СНБО.

"На сьогоднішній день левова частина, більше 70% підтримує європейську інтеграцію, більше половини українського народу підтримує євроатлантичну інтеграцію і я думаю, що буде цілком справедливо, тим більше, що і під час початку виборчого процесу, і під час роботи парламенту цього скликання всі політичні, абсолютна більшість політичних сил і я за це також хотів би подякувати чітко зафіксувала наш рух в європейському напрямку", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.