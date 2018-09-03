Израиль вновь бомбит Сирию. Так утверждают арабские медиа. Мощные взрывы прогремели в пригороде Дамаска, уничтожены склады с оружием. Подробности знает Сергей Ауслендер.

Аэропорт Алмаза в пригороде Дамаска подвергся удару ночью. Взрывы были такой силы, что в окрестных населенных пунктах дрожала земля, вылетали стекла, а по выражению одного из очевидцев:"ночь превратилась в день". Взлетели на воздух склады в боеприпасами.

По данным арабской прессы, в разбомбленных складах находились дальнобойные ракеты. Из этого пресса сделала вывод, что бомбили израильтяне. Что любопытно, сами сирийцы, которые обычно в таких случаях автоматически обвиняют Израиль, утверждают, что взрыв стал не следствием авиаудара, а произошел из-за короткого замыкания. Иерусалим от комментариев традиционно воздерживается, хотя появились данные, что ракеты на складах были иранские.

В отношении присутствия в Сирии военных из этой страны, у Израиля политика простая и четкая - уничтожать все, что имеет к ним отношение. Тем более, что нынешняя американская администрация всячески это поддерживает.

"Израиль поддерживает решимость администрации Трампа вновь ввести жесткие санкции в отношении Ирана и тех, кто имеет с ним дело. Я знаю, что все или почти все наши арабские соседи в регионе разделяют эту точку зрения. Искренне верю, что все страны, которые обеспокоены миром и безопасностью на Ближнем Востоке, должны следовать за Америкой и усиливать давление на Иран, чем больший нажим будет оказан на него, тем выше вероятность того, что иранский режим прекратит свою агрессию. Все мы должны принять участие в этой борьбе", - заявил Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля.

Бомбежки эти уже стали своего рода обыденностью. Как только появляется какая-то цель - ракетная установка, склад с боеприпасами, все, что может угрожать безопасности государства, израильские ВВС немедленно эту цель уничтожают. Сирийская ПВО противодействовать этому не может. В середине мая Израиль провел операцию "Карточный домик", продемонстрировав возможности своей авиации. За несколько часов она уничтожила почти треть сирийской ПВО, не потеряв ни одного самолета.