Предвыборная осень в парламенте. Нардепы собрались на первое заседание согласительного совета после летних каникул. Какие вопросы на повестке дня знает Ксения Барвиненко.

Вместе с политическим сезоном в парламенте стартовала и подготовка к выборам. В коалиции настаивают, в первую очередь обновить состав Центризбиркома.

"Ми повинні підготувати країну до виборів, прийняти ряд важливих рішень, перше оновлення ЦВК. Проведення виборів зі старим складом ЦВК автоматично означає їх нелегітимність", - заявляет Максим Бурбак, глава фракции "Народный фронт".

Проголосовать за обновление состава ЦИК обещают во фракции БПП, хотя во время прошлого голосования члены политсилы объявили бойкот и покинули зал заседаний.

"Всі кандидати в президенти які оголосили що будуть балотуватися, всі вони обіцяють голосувати за оновлення ЦВК. Я хочу ще раз підтвердити, що наша фракцій вважає, це одним з ключових пріоритетів . Як тільки це буде поставлено на голосування, а я думаю це буде найближчим часом наша фракція буде голосувати", - говорит Артур Герасимов, глава фракции "Блок Петра Порошенко".

Но не выборами едиными живут депутаты. Фракции требуют обратить внимание и на вопросы безопасности.

"Основне питання цієї сесії без сумніву це безпека і бюджет, бо бюджет є безпековим, і тому питання митниці, чому до цього часу не працює закон про єдине митне вікно, питання про податок на виведений капітал", - говорит Олег Березюк, глава фракции "Самопомич".

В оппозиции предлагают, прежде всего, рассмотреть вопросы социальной защиты украинцев и цены на газ.

"Ми вимагаємо від уряду відмовитись від підвищення цін на газ і встановити справедливу ціну на газ. Що таке справедлива ціна, видобуток, вартість видобутку, транспортні витрати, рентабельність обмежена на 10%. А не по 40 мільйонів премії собі виписують, по три мільйони зарплати кожен місяць собі получають залазивши в кишеню до кожного українця", - говорит Олег Ляшко, глава фракции "Радикальная партия".

В "Оппоблоке" же требуют заслушать отчет правительства. Считает, Кабмин не справляется со своими обязанностями.

"Ми вважаємо, що перш за все повинен бути звіт уряду стосовно вирішення соціальних питань і подолання економічної кризи. Коли парламент знаходиться на канікулах і приходять чорнобильці з рішенням Конституційного суду, стосовно відновлення виплат, а це рішення було по представництву нашої партії прийняте. 50 депутатів "Оопозиційного блоку" направили своє звернення до Конституційного суду ще рік тому, є рішення і уряд ігнорує рішення Конституційного суд, то пряме порушення таких прав в країні. Воно заслуговує тільки на відставку", - говорит Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".

А вот уволить одного из министров могут уже в среду. Нардеп Сергей Каплин инициировал рассмотрение возможности отставки министра социальной политики Андрея Ревы. Все из-за новых правил начисления субсидий.

"Зараз з 6 мільйонів домогосподарств три мільйони домогосподарств позбавлені права на субсидію, позбавлені права на виживання. Я буду вимагати, щоб проект постанови про його відставку був проголосований в максимальні строки в залі парламенту. Я вважаю, що треба припинити практику, коли політика міністра соціальної політики направлена на економію коштів для необґрунтованих військових видатків, на економію коштів на мілітаризацію країни", - говорит Сергей Каплин, и. о. главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики.

А в "Батькивщине" предлагают подтвердить европейский выбор страны. Подготовили меморандум, который закрепит курс Украины в ЕС.

"Ми підготували меморандум щодо незмінності курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію, та відновлення територіальної цілісності та сувернітету України. Ми пропонуємо, щоб всі лідери фракцій і всі кандидати в президенти підписали цей меморандум", - говорит Юлия Тимошенко, глава фракции "Батькивщина".

Во время этой сессии у депутатов будет всего 9 пленарных недель. За это время в парламенте должны обновить состав ЦИК, внести изменения в избирательный кодекс. Документ, к которому более четырех тысяч правок, пока рассматривают в комитете, вынести проект под купол собираются в октябре. Запланировали нардепы также изменения к Конституции.

"Конституційний суд дав добро і по проекту президентському, і по законопроекту, якому дали депутати і цієї осені за рекомендаціями комітету ми повинні пройти і наступний етап рішення про знаття недоторканності в народний депутатів України. Вже готова ініціатива президента про закріплення в тілі Конституції положення про те, що НАТО і ЄС є ключовими напрямками зовнішньої політики в Україні", - говорит Андрей Парубий, председатель Верховной Рады Украины.

Ключевыми вопросами этой сессии также станут проекты законов об информационной безопасности и, конечно, бюджет.