В селе Цепцевичи Ривненской области требуют строительства новой школы [ Редактировать ]
И хотят учиться, да негде. В селе Цепцевичи Ривненской области школа не вмещает и трети всех учеников. Детям приходится заниматься до девяти вечера. Родители уже давно требуют построить новую школу. Каковы шансы, что так и будет - выясняли наши корреспонденты.
На праздник первого звонка в местную школу пришли чуть ли не все жители. Село Цепцевичи - рекордсмен в Украине по рождаемости. Ежегодно здесь на свет появляется около сотни малышей. Школьники практически в каждой семье.
"Зараз в мене в перший клас ідуть двоє діток, двойнятка. Четверо буде в першу зміну, а двоє - в другу", - говорит Наталия Леончик, жительница села Цепцевичи, мать десятерых детей.
Местная школа для села слишком мала. Рассчитана на 240 учеников, а на уроки ходят более семисот. Чтобы всех разместить, пришлось забрать помещение детсада. Но и это не выход. Школа работает практически круглосуточно.
"Ось на розклад дзвінків починається уроки о 8 годині, а закінчуються о 8:40", - говорит Галина Жабчик, заместитель директора школы в селе Цепцевичи.
"В другу зміну в мене ходять Дарина і Антон, то вони приходять пів дев'ятої без п'ятнадцяти дев'ять. Треба було виходити з дому, щоб зустріти, тож село. 1,5 кілометра нам", - говорит Наталия Леончик, жительница села Цепцевичи, мать десятерых детей.
Маленькая, да еще и аварийная. Одноэтажному помещению более шестидесяти лет. Здесь протекает потолок, сыплется штукатурка. Родители не один год просят построить новую школу. Даже выходили на акции.
"Ми неодноразово просили, зверталися, навіть минулий рік неодноразово не пускали дітей до школи і якщо до нас не дослухаються, ми також будемо діяти такими методами", - рассказывает Петр Сергийчук, житель села Цепцевичи, отец двоих учеников.
После протестов родителей чиновники заказали проектную документацию, провели тендер. Нашлась фирма, которая согласилась построить учебное заведение за 40 миллионов гривен. Но работы до сих пор так и не начались.
"Один учасник торгів занадто понизив кошторисну документацію. Почали будувати котельню, а в січні місяці він взагалі відмовився будувать школу", - говорит Людмила Маринина, директор средней школы в селе Цепцевичи.
Теперь все опять приходится делать заново - заказывать смету, проводить тендер.
"Було виділено кошти з місцевого бюджету, вони вже були оплачені і сьогодні проектно-кошторисна документація направлена в управління капітального будівництва для проведення тендерної процедури", - рассказывает Светлана Коркош, начальник отдела образования, молодежи и спорта Сарненськой РГА.
Информация о новом тендере на сайте "Прозорро" появилась сегодня. На этот раз строительство школы оценили почти в сто шестнадцать миллионов гривен.
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