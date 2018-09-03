Уроки в младших классах теперь будут необычными

Новая украинская школа. В Украине стартовала реформа образования. Как теперь будут учить детей? И что думают об изменениях политики? Все подробности в материале.

Средняя школа номер 49. Последние приготовления, торжественная речь директора и, наконец, первый звонок.

"Ми малюємо тільки те, що запам'ятали сьогодні. Кожен малює своє".

Казалось бы, обычная картина первого учебного дня. Но вот уроки в младших классах теперь будут необычными. В Украине стартовала реформа начального образования.

"Сьогодні особливий день. Особливий тому що першокласники в перший раз ідуть уже за програмою нової української школи. Ідуть в 12-річку", - заявил Петр Порошенко, Президент Украины.

А еще в обучении первоклашек теперь будут активно использовать современные технологии. И все это старт больших перемен в украинских школах. И, по мнению Президента, изменения в сфере образования - это больше, чем просто реформа. Об этом Петр Порошенко сказал во время посещения лицея "Научная смена".

"Я завжди казав, що витрати на освіту це не є видатки із бюджету, це є інвестиції в майбутнє держави. Я на перше місце ставлю реформу освіти. Бо через цю реформу українська освіта стрімко наближається до якості світової. освіта стає інтерактивною. Я хочу подарувати вам те, про що декілька років тому могли лише мріяти в таких фантастичних фільмах, а на сьогоднішній день це реальність, яка буде доступна учням і вчителям вашого ліцею. Це називається новий 3D принтер", - говорит Петр Порошенко, Президент Украины.

Инновации и новое оборудование позволяют расширить возможности учебных заведений. В "Научной смене", к примеру, вводят новое направление обучения.

"В цьому році відкриваємо, за проханням батьків, за проханням дітей, відкриваємо інформаційно-технологічний профіль", - Мария Лысенко, директор лицея "Научная смена".

По словам президента, уже модернизировали 25 школ в разных регионах.

"Радо вітаємо наших любих першокласників!"

Это школа в селе Шаровка Киевской области. Учебное заведение полностью соответствует европейским нормам. Современное оборудование и, так называемые, "умные классы".

"Школа дійсно за ці роки стала більш сучаснішою. Діти мають мультимедійні класи, якими також користуються", - говорит Татьяна, мать учеников.

"В нас відкрився новий центр для інвалідів, що я вважаю великим успіхом і це те, що потрібно і має бути в кожній школі".

Вот такие классы для детей с ограниченными возможностями должны появиться в каждой школе. Главная их цель - сделать образование в Украине доступным для таких ребят.

"З 3 вересня, з понеділка, впроваджуються абсолютно нові стандарти нової української школи з 1-4 класу. Іще є дуже важливим, що в цьому році на 25 тисяч дітей у перші класи пішло більше, ніж у минулому. Для нас є пріоритетом - розвиток і підтримка освіти. Починаючи від освітян і завершуючи створенням середовища для доступності і рівності освіти в Україні в цілому. У нас є чіткий пріоритет - регіональний розвиток. На це з держбюджету ми направляємо порядка 11 млрд. для співфінансування. Щоб будувати школи, дороги, фабрики, лікарні", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

"Я хвилююсь як ніколи, я хвилююся весь час. Адже я прийшла до школи перший раз - у перший клас!", - говорит Соломия, первоклассница.

Поздравил с первым днем учебы и лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко. По его мнению, главная роль в образовании детей принадлежит учителям. И власть должна обратить внимание на их проблемы.

"Надо было поднять зарплату учителям, что мы и сделаем, надо так, чтобы учитель чувствовал себя защищенно. И морально авторитет поднять, и материально их поддержать, надо расширять базу обучения, а не сужать ее. И наша страна всегда славилась высоким уровнем образования населения, это нельзя утратить", - говорит Юрий Бойко, лидер "Оппозиционного блока".

Не согласны в оппозиции и с некоторыми положениями новой системы образования.

"Нельзя уменьшать количество предметов. Когда уменьшается количество предметов, сужается база образования, детям тяжелее дальше учится в институтах", - говорит Юрий Бойко, лидер "Оппозиционного блока".

В этом году в первый класс пошло на 25 тысяч детей больше, чем в 2017. Первые результаты реформа образования покажет только через 12 лет. А пока что, украинские школьники и учителя будут привыкать к новым "правилам".