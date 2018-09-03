Особое внимание к спорту здесь не первый год

А в Кременчуге появится школа спортивного профиля. Такое решение приняли депутаты Полтавского областного совета еще в мае. А за время летних каникул подготовили базу для занятий. Сегодня открыты восемь секций. Мои коллеги выяснили, как будет проходить обучение.

Это первый звонок для двухсот двадцати пяти учеников школы-интерната имени Антона Макаренко в Кременчуге. С нынешнего учебного года они смогут еще и профессионально заниматься спортом. В мае этого года депутаты Полтавского облсовета проголосовали за реорганизацию заведения - теперь здесь будут развивать спортивные секции. Людмила Васильевна отправила учиться сюда пятерых внуков, уверена, каждый из них найдет занятие по интересу.

"Це дуже хорошо, бо спорт саме главне в житті для здоров'я. Думаю їм буде тут дуже добре", - рассказывает Людмила Олейник, жительница Кременчуга.

Греко-римская борьба, футбол, волейбол, баскетбол, велоспорт, легкая атлетика, гребля, а еще хоккей. Эти восемь секций на базе школы-интерната уже начали работать.

"Будемо привчати дітей до здорового образу життя, до освоєння певних видів спорту, з урахуванням їх фізичних, психологічних нахилів, інтересів", - говорит Александр Кириченко, директор Кременчугской школы-интерната спортивного профиля им. Антона Макаренка.

Особое внимание к спорту здесь не первый год. В школе уже есть профессиональное поле для футбола, татами - для тренировок по греко-римской борьбе и три тренажерных зала. Активно помогают развитию спортивной базы в школе-интернате ее выпускники, а сейчас - депутаты облсовета.

"Футбольное поле сделали за областные деньги, спортзалы оборудованы матами, формой детской. Сейчас по перевиконанню по 9 месяцам мы сейчас выделяем велосипеды велосипедистам, для легкоатлетов форма, для футболистов мячики, пятиразовое питание, все это бесплатно, все это на областном бюджете", - рассказывает Олег Сазонов, депутат от "Оппозиционного блока" Полтавского облсовета.

"Ми як вихованці, це наш подарунок, наша дань за те, що ми чомусь тут в житті навчились, і мені в житті дуже багато чого пригодилось те, що я тут отримав", - говорит Александр Алексюк, депутат от "Оппозиционного блока" Полтавского облсовета.

Со стартом нового учебного года школьников поздравил и именитый гость - бронзовый призер Чемпионата мира по греко-римской борьбе.

"Это очень хороший проект развивать детский спорт и здесь будет со спортивным уклоном. Дети будут тут жить, как я посмотрел, заниматься, тренироваться, будут с 5-разовым питанием, это довольно хорошо", - говорит Дмитрий Тимченко, бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе.

А уже в следующем году за деньги областного бюджета на территории школы-интерната планируют построить современный крытый хоккейный каток.