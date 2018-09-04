Троллейбус и полицейский автомобиль столкнулись в Киеве [ Редактировать ]
В Шевченковском районе Киева, где ранее патрульный автомобиль столкнулся с легковушкой, на улице Черновола столкнулись троллейбус и полицейский автомобиль. Об этом сообщает издание "Сегодня".
"Троллейбус двигался по своей полосе, остановился на красный свет. Неожиданно выехала машина патрульных и, подрезав, столкнулась с ним", – говорится в сообщении.
По словам полицейских, они ехали с проблесковыми маячками, следовательно троллейбус должен был дать им дорогу, но не сделал этого.
Повреждены задние двери машины полицейских и практически вся ее боковая часть.
После инцидента все разъехались. Никто не пострадал.
Напомним, что автобус с украинцами попал в смертельное ДТП в Румынии.
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