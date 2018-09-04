При взрыве склада с боеприпасами близ южноафриканского Кейптауна погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом пишет Reuters.

Взрыв произошел на заводе по производству вооружения концерна Rheinmetall Denel Munition (RDM), который принадлежит государственному производителю оружия Denel и немецкому предприятию Rheinmetall Defense.

Информацию о восьми жертвах обнародовали пожарные и спасатели. Причины взрыва выясняются.

Напомним, что в Германии взорвался нефтезавод.