На складе боеприпасов прогремел мощный взрыв, погибли люди [ Редактировать ]
При взрыве склада с боеприпасами близ южноафриканского Кейптауна погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом пишет Reuters.
Взрыв произошел на заводе по производству вооружения концерна Rheinmetall Denel Munition (RDM), который принадлежит государственному производителю оружия Denel и немецкому предприятию Rheinmetall Defense.
Информацию о восьми жертвах обнародовали пожарные и спасатели. Причины взрыва выясняются.
Напомним, что в Германии взорвался нефтезавод.
по теме
На Филиппинах прогремел второй за неделю взрыв
В результате взрыва пять человек получили тяжелые ранения, а еще восемь - средней тяжести. Погибшим оказался 18-летний местный житель.
Теракт в Сомали: смертник со взрывчаткой атаковал правительственное здание
Взрыв повредил дома и мечеть в округе, разрушена школа, которая находилась рядом
На Закарпатье прогремел взрыв, есть пострадавшие
На Закарпатье в селе Большая Бакта прогремел мощный взрыв в жилом доме
В Сирии прогремели взрывы: есть жертвы и много пострадавших
На сирийской авиабазе Мезе под Дамаском произошла серия взрывов
В Германии взорвался нефтезавод, из пожара спасают людей (видео)
В Германии после взрыва вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Тысячи человек были срочно эвакуированы