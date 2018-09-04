ДТП в Іспанії: загинули п'ятеро людей [ Редактировать ]
Щонайменше п'ятеро людей загинули, 20 поранені внаслідок автокатастрофи в іспанському регіоні Астурія. Там напередодні автобус врізався в опору моста.
Усі жертви - пасажири автобуса.
За даними екстрених служб Іспанії, двоє людей перебувають у тяжкому стані, зокрема, водієві ампутували ногу.
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