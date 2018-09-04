У Лондоні підірвали авто поблизу офісу BBC [ Редактировать ]
Лондонська поліція підірвала авто поблизу офісу ВВС. Про підозрілий припаркований мінівен повідомили співробітники телерадіокомпанії.
Підрив здійснили за допомогою самохідного робота для пошуку та знешкодження вибухових пристроїв. Під час операції місце оточили, а працівників ВВС попросили не підходити до вікон.
Що це був за мінівен з'ясовує поліція.
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