Курс долара перебуває у прогнозованих на 2018 рік межах - Гройсман [ Редактировать ]
Курс долара перебуває у прогнозованих на 2018 рік межах. Так каже прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, це відповідає запланованим макроекономічним показникам. Очільник Кабміну також закликав до консолідації української влади напередодні президентських виборів.
"Виборча кампания і президентська, і парламентська наступного року дасть свій вплив на якість прийняття рішень. Але треба також усвідомлювати, що життя виборами не завершується, а воно тільки продовжується. И все те, що ми сьогодні будемо приймати и ухвалювати, нам прийдеться втилювати в життя", - каже Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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