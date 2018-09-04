Курс долара перебуває у прогнозованих на 2018 рік межах. Так каже прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, це відповідає запланованим макроекономічним показникам. Очільник Кабміну також закликав до консолідації української влади напередодні президентських виборів.

"Виборча кампания і президентська, і парламентська наступного року дасть свій вплив на якість прийняття рішень. Але треба також усвідомлювати, що життя виборами не завершується, а воно тільки продовжується. И все те, що ми сьогодні будемо приймати и ухвалювати, нам прийдеться втилювати в життя", - каже Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.