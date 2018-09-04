До 8 з половиною років ув'язнення засудили у Німеччині мігранта з Афганістану. За вбивство колишньої подруги-німкені. Звинувачений зізнався, що завдав їй кількох ножових поранень. Хлопець прибув до країни 2 роки тому і попросив притулку як неповнолітній.

З дівчиною вони разом навчались у школі, зустрічалися кілька місяців, а потім вона його покинула. Слідчі вважають, що вбивство парубок скоїв через ревнощі.

"Гадаю, це правильний вирок. Ми доклали усіх зусиль, аби кинути світло на цей злочин. Гадаю, нам це вдалося, наскільки це було можливо у рамках судового процесу. Можливо, після відбуття певної частини терміну, з'являться умови для депортації підсудного на батьківщину", - говорить Максимільян Ендлер, адвокат.