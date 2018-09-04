У Хемніці відбувся рок-концерт, присвячений боротьбі з расизмом і ксенофобією [ Редактировать ]
У німецькому місті Хемніц, де упродовж останнього тижня тривають акції проти мігрантів, відбувся рок-концерт, присвячений боротьбі з расизмом і ксенофобією. За попередніми підрахунками, його відвідали близько 30 тисяч люду.
Захід влаштували на противагу антимігрантським демонстраціям. Вони спалахнули у місті після того, як 26 серпня на святі убили 35-річного німця. За підозрою у скоєнні цього злочину затримали іракця та сирійця. Відтоді жителі Хемніца розділилися на два табори - праворадикалів та антирасистів. Цими вихідними вони одночасно влаштували демонстрації.
"Все, що зараз відбувається абсолютно фантастично. Ми, як жителі Хемніца, маємо продемонструвати, що наше місто відкрите для будь-кого. І що не усі підтримують те, що коїться тут цими днями", - каже Андреа Ульріх, жителька Хемніца.
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