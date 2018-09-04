Черга по знання. Село Цепцевичі на Рівненщині терміново потребує нової школи. Стара будівля не здатна вмістити навіть третини всіх учнів. Вони навчаються у кілька змін до пізнього вечора. Батьки через це вже влаштовували протести. Чи почули їх, дізнавалися мої колеги.

На свято першого дзвоника до місцевої школи прийшли чи не всі мешканці. Село Цепцевичі - рекордсмен в Україні з народжуваності. Щороку тут на світ з'являється близько сотні малюків. Тож практично у кожній родині є школярики.

"Зараз в мене в перший клас ідуть двоє діток, двойнятка. Четверо буде в першу зміну, а двоє - в другу", - розповідає Наталія Леончик, мати десятьох дітей.

Місцева школа замала для села. Розрахована на 240 учнів, а на уроки ходять понад сімсот. Аби всіх розмістити довелося навіть забрати приміщення дитсадка. Та й то не вихід. Заклад працює практично цілодобово.

"Ось на розклад дзвінків починається уроки о 8 годині, а закінчуються о 8:40", - говорить Галина Жабчик, заступник директора Цепцевецької середньої школи.

"В другу зміну в мене ходять Ларина і Антон, то вони приходять пів дев'ятої без п'ятнадцяти дев'ять. Треба було виходити з дому, зоб зустріти, тож село. 1,5 кілометра нам", - розповідає Наталія Леончик, мати десятьох дітей.

Замала та ще й аварійна. Одноповерховому приміщенню понад 60 років. Тут протікає стеля, сиплеться штукатурка. Батьки десятки років просять збудувати нову школу.

"Ми неодноразово просили, зверталися, навіть минулий рік неодноразово не пускали дітей до школи і якщо до нас не дослухаються, ми також будемо діяти такими методами", - каже Петро Сергійчук, батько двох учнів.

Після таких протестів батьків чиновники провели тендер. Знайшлася фірма, яка може звести навчальний заклад за 40 мільйонів гривень. Та роботи так і не почалися.

"Коли прийшлося будувати вже школу. Почали будувати котельню, а в січні місяці він взагалі відмовився будувати школу. І весь процес пішов по другому колу", - розповідає Людмила Мариніна, директор Цепцевецької середньої школи.

"На сьогоднішній день завершилися коригування проектно-кошторисної документації, тому на це було виділено кошти з місцевого бюджету, вони вже були оплачені і сьогодні проектно-кошторисна документація направлена в управління капітального будівництва для проведення тендерної процедури", - каже Світлана Коркош, керівник відділу освіти, молоді та спорту Сарненської РДА.

Тепер знову обиратимуть підрядника. Інформація про оголошення нового тендера на сайті "Прозорро" з'явилася сьогодні. Цього разу роботи оцінили у понад 115 мільйонів гривень.