Вона вже сягнула майже 18 відсотків

Через торговельну війну зі США інфляція в Туреччині б'є рекорди. Вона вже сягнула майже 18 відсотків - це найвищий показник за останні 15 років. Найбільше зросли ціни на транспорт - понад 27 відсотків. А також на харчі й алкоголь - майже 20 відсотків.

Нагадаю, у серпні Вашингтон запровадив санкції проти двох міністрів Туреччини, вимагаючи звільнити утримуваного в країні американського пастора Ендрю Бренсона. А пізніше збільшив мита на турецьку сталь та алюміній.

На цьому тлі ліра за кілька днів впала на 25 відсотків. Центробанк Туреччини розгляне питання як стримати інфляцію на засіданні 13 вересня.

