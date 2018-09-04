Масштабні військові міжнародні навчання "Rapid Trident-2018" тривають на Яворівському полігоні. Участь у вишколі, який відбуватиметься на Львівщині до 15 вересня, беруть 2200 військових з 14 країн. Докладніше про маневри Галина Якушко.

Двоє українських військових піднімають жовто-блакитний стяг над Центром Миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні. Слідом за ним - здіймається і прапор США. Так урочисто розпочинаються міжнародні навчання України та НАТО "Швидкий тризуб".

Американець Томас Бентлі у святковому капелюсі - привіз його із Тенессі. Каже, такий є лише у кавалеристів, та й то - не у всіх.

"Це - кавалерійський капелюх, зверху вказане моє звання, далі - емблема кавалерійського полку і золота стрічка, яка вказує на те, що я офіцер. Це традиція, наші військові носили такі ще століття тому", - розповідає Томас Бентлі, офіцер 278 Бронекавалерійського Полку Збройних сил США.

Вступне слово за Марі Йованович. Посол США в Україні каже: Америка разом з Україною боротиметься за відновлення її суверенітету і територіальної цілісності.

"Від початку конфлікту США надали понад 2 мільярди доларів на безпекову допомогу. І українські воїни, солдати, ефективно використовують цю допомогу, коли дають відсіч одному із найнебезпечніших супротивників у світі", - говорить Марі Йованович, Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні.

Американці, канадці, британці, литовці та військові із ще десятка країн-учасниць НАТО приїхали в Україну працювати інструкторами. Їх близько восьми сотень. Вони тренуватимуть захисників Світлодарської Дуги - 54 окрему механізовану бригаду. Навчатимуть тактики ведення бою, бойового злагодження та тактичної медицини. Усе за стандартами Північно-Атлантичного Альянсу.

"Метою даного навчання є набуття спроможності підрозділами ЗСУ, інших військових формувань щодо виканання спільних бойових завдань з підрозділами країн членів та партнерів НАТО у виконанні завдань у міжнародних операціях", - каже Едуард Москальов, співкерівник навчань "Швидкий Тризуб".

"Це визначна можливість для країн-союзників та партнерів пліч-о-пліч попрацювати з українськими вояками, і поділитися своїми навичками. Ми також зацікавлені робити з найціннішого ресурсу України, її людей - найкращих професіоналів, якими вони тільки можуть стати", - говорить Тім Клівленд, полковник Збройних Сил США.

Навчання триватимуть два тижні. Набутий досвід, кажуть українські військові, зможуть використовувати на фронті, на Донбасі.