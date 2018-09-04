Ложь можно распознать с помощью вербальных и невербальных знаков. Об этом говорится в блоге профессора психологии, бывшего агента ФБР Джека Шафера, пишет "Новое время".

Во времена моей карьеры аналитика поведения в ФБР я встречал людей, которые категорически отказывались говорить со мной или неуклонно придерживались своих идеологических позиций. В большинстве случаев компромисса достигали с помощью переговоров.

Надутые губы

Если у человека, с которым вы говорите, слегка выступающие вперед губы, он придерживается противоположной вашей точки зрения. К примеру, вы называете цену, а собеседник надувает губы, он - против. Этот невербальный знак - ключ к определению препятствий, мешающих успешной развязке разговора.

"Когда я вижу надутые губы, то использую технику "готов поспорить, что ...". В этом случае, я бы сказал: "Готов поспорить, что вы думаете, будто цена слишком высока. Позвольте мне рассказать, как много всего вы получаете за эту цену". Знание того, что люди думают, прежде чем они это озвучивают, дает колоссальное преимущество в переговорах", - говорит психолог.

Покусывание губы

Если человек покусывает губы, ему есть что сказать, но он не хочет. Специалист говорит, подозреваемые часто признавались после того, как перед тем покусывали губы.

Асинхронный кивок головой

Люди думают быстрее, чем говорят. Мозг быстрее реагирует на мысли - за 1-2 секунды до того, как человек говорит. Когда человек говорит правду, невербальные знаки синхронные со словами. Когда врет, невербальные знаки показывают то, что он думает.

"Я часто видел, как человек кивала головой вверх и вниз, а через мгновение говорила" нет ". Такое асинхронное кивание головой свидетельствовало о том, что подозреваемый лжет. Во время переговоров следите за асинхронными движениями головы, чтобы знать, блефует человек или говорит правду", - советует Шафер.

Отстранение

Если люди говорят неправду, они часто отклоняют голову перед тем, как начинают говорить. После сказанного, их голова возвращается в исходное положение - мозг синхронизируется со словами. Если во время переговоров человек откидывается в кресле со скрещенными руками и ногами, это сигнализирует о несогласии со сказанным.

Техника "ну ..."

"Я часто задаю подозреваемым такой вопрос: "Вы имеете отношение к преступлению?". Если ответ начинается с "ну", значит, ответ будет не такой, как я ожидаю. Они знают, что я ожидаю услышать" нет ". Ответ "ну" означает, что подозреваемый даст любой ответ, кроме "нет". А это "да", - говорит специалист.

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