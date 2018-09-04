В Киеве закрыли станцию метро на красной ветке [ Редактировать ]
Во вторник утром, 4 сентября, в Киеве закрыли для пассажиров станцию метро "Политехнический институт". Причина - поломка эскалатора. Станция метрополитена закрыта на вход. Об этом сообщила пресс-служба подземки в Twitter.
"Станция метро "Политехнический институт" закрыта на вход. Поломка эскалатора. Два действующих эскалатора работают на подъем. Аварийная бригада на месте. Об открытии станции будет оперативно сообщено. Приносим извинения за неудобства", - сообщили в пресс-службе киевского метрополитена.
Ранее мы писали о том, что станцию метро на Подоле закроют.
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