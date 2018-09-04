Сьогодні до України приїде федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц. В рамках офіційного візиту зустрінеться з президентом Петром Порошенком. Під час зустрічі вони планують обговорити двосторонні відносини між державами.

А також відносини між Україною та Євросоюзом - з огляду на нинішнє головування Австрії в Раді ЄС. Ітиметься, зокрема, про єдність санкційної політики Євросоюзу.