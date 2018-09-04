До України їде федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц [ Редактировать ]
Сьогодні до України приїде федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц. В рамках офіційного візиту зустрінеться з президентом Петром Порошенком. Під час зустрічі вони планують обговорити двосторонні відносини між державами.
А також відносини між Україною та Євросоюзом - з огляду на нинішнє головування Австрії в Раді ЄС. Ітиметься, зокрема, про єдність санкційної політики Євросоюзу.
по теме
Порошенко призвал ЕС взять шефство над городами Донбасса
Патронат над Донбассом. С каким призывом обратился президент к странам ЕС, и какую попросил помощь для прифронтовых городов?
Дипломаты привлекут страны ЕС к восстановлению Донбасса - Порошенко
Украинские дипломаты займутся привлечением стран Европейского союза и мобилизацией средств для восстановления разрушенного Донбасса
Порошенко на встрече с лидерами фракций заявил, что собирается конституционно закрепить европейский курс Украины
Накануне начала работы парламента с руководителями фракций встретился президент. Петр Порошенко отметил, что собирается внести изменения в Конституцию. Они касаются закрепления европейского курса Украины и вступления в НАТО
Порошенко вніс проект змін до Конституції щодо інтеграції України в НАТО
Петро Порошенко як і обіцяв, до відкриття сесії парламенту вніс у Раду проект змін і Євросоюз. Про це повідомила представник президента в парламенті Ірина Луценко
В ООН занепокоєні рівнем смертності серед біженців на шляху до Європи
Найнебезпечнішим маршрутом до Європи залишається центральний середземноморський, що йде від берегів Лівії до Сицилії і континентальної Італії