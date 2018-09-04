На захід Японії налетів тайфун Джебі [ Редактировать ]
На захід Японії налетів тайфун Джебі - найпотужніший за останню чверть століття. Швидкість вітру сягає понад 200 кілометрів за годину.
Скасовано 600 авіарейсів. Не працюють школи та дитсадки. Закриті бізнес-установи. Готуються до евакуації щонайменше триста тисяч жителів узбережних районів. Для них уже облаштували півтори тисячі евакуаційних центрів.
Про жертв і руйнування поки що не повідомляють.
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