Все мы можем дать характеристику разным знакам зодиака. Но существуют мифы, которые вопреки всем представлениям, раскрывают каждый знак с другой стороны, пишет Zen.

Мифы и стереотипы о знаках зодиака:

Овен

Существует устойчивый стереотип, что Овны самые агрессивные представители гороскопа. Однако, это далеко не так. Они действительно очень эмоциональны и вспыльчивы, но только, если их действительно хорошо раззадорить. Просто Овны молниеносно реагируют на обиды и оскорбления в их адрес.

Телец

Многие считают Тельцов очень ленивыми обжорами. Хотя на самом деле, они чуть ли не самые эффективные и продуктивные среди остальных знаков зодиака. Просто они будут прикладывать усилия только там, где считают это нужным. Кроме того, Тельцы любят получать удовольствие от еды и считаются настоящими гурманами.

Близнецы

Конечно, самое распространенное убеждение о Близнецах - их двуличие и фальш. На самом деле Близнецы - отличные приспособленцы, они подобно хамелеону подстраиваются под любую среду и ситуацию, чувствуя опасность. Их умение перевоплощаться помогает им выживать и развиваться.

Рак

Все Раки очень эмоциональны, а от этого слабые и беззащитные. Попробуйте обидеть Рака и вы получите достойный отпор. Они умеют за себя постоять, являются выносливыми и сильными, как психологически, так и физически, людьми. Рак смело можно назвать одним из самых крепких знаков зодиака.

Лев

Конечно, Львы любят только себя и помешаны на своей персоне. Этот миф пребывает со Львами на протяжении всей их жизни. На самом деле, они заботливы и им важно, что чувствуют родные им люди. Львы внимательны не только к себе, но и к окружающим. Кроме того, они достаточно самокритичны и переживают, как к ним относятся.

Дева

К Девам пристал устойчивый стереотип, что они социопаты, любящее одиночество. Но Девы очень дружелюбны и коммуникабельны, с ними интересно и весело. Просто как любому человеку, им необходимо иногда побыть в одиночестве, наедине с собой - своими мыслями и чувствами.

Весы

Главный миф о Весах заключается в том, что они очень неискренние и любят притворяться. Весы уравновешивают и успокаивают все конфликты, кажется, что они фальшивы. Хотя на самом деле, Весы подстраиваются под ситуацию и пытаются урегулировать ее мирным образом.

Скорпион

Скорпионы настоящие рекордсмены по числу стереотипов! Они монстры во плоти, с которым невозможно рядом существовать. На самом деле, Скорпионы закрытые и ранимые натуры. Им требуется много времени, чтобы впустить человека в свой внутренний мир. Часто они нападают с целью защиты.

Стрелец

Все считают Стрельцов жизнерадостными людьми, которые постоянно на позитиве. На самом деле, они очень ранимы, просто тщательно скрывают обиды и разочарования. Стрельцы никогда не жалуются и никого не грузят своим проблемами, предпочитая делиться с окружающими только хорошим настроением.

Козерог

Существует устойчивый стереотип, что Козероги очень рациональны и нудны. Однако, это не так. Козероги умеют веселиться, они очень ранимы и способны на сильные эмоции. Просто на первом месте у них всегда дела и работа. А добившись желаемых результатов, можно и хорошенько отдохнуть.

Водолей

Водолеев считают инфантильными, безответственными, поверхностными людьми. Конечно, это далеко от истины. Водолеи легки на подъем и любят приключения, но они всегда держат все под контролем. Их риски оправданы, а образ жизни имеет смысл.

Рыбы

Почему-то за Рыбами закрепился устойчивый миф, что они странные и непонятные. Рыбы, действительно, в отличие от других знаков зодиака, обладают самыми сильными и выраженными экстрасенсорными способностями. Они очень мечтательны и любят фантазировать, но не более того.

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