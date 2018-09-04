В Индии родственники мальчика с шестью пальцами на руках и ногах заперли его дома и не пускают в школу, чтобы не стать жертвой местных шаманов. Об этом сообщает ANI News.

Родители ребенка с генетической аномалией узнали, что местные тантрические гуру обещают богатство, если мальчика принести в жертву богам.

Родственники обратились за помощью в полицию. Офицер Умашанкар Сингх пообещал покрыть расходы за учебу ребенка. Служитель закона сказал, что не позволит ему остаться безграмотным и проведет справедливое расследование дела.

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