В течение двух недель во всех домах Киева будет горячая вода. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает телеканал "Киев".

Около трех тысяч домов не имеют теплоснабжения на протяжении уже многих месяцев, и мы делаем все, чтобы получать газ по цене для населения и чтобы каждый дом нашего города получал тепло и водоснабжение. Мы нашли выход из этой ситуации. Все процедуры пройдены, и, убежден, что в течение двух недель горячая вода в домах уже будет.

Мэр добавил, что важным шагом для урегулирования споров с НАК "Нафтогаз" стало решение Кабмина о предоставлении субвенции на погашение разницы в тарифах на коммуслуги.

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