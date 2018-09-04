Взрывы и пожар: крыша СТО рухнула на спасателей (видео) [ Редактировать ]
3 сентября на складе станции технического обслуживания в Одессе произошел пожар. Около 9 вечера в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Дальницкой случился пожар. На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения из 62 человек, сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций.
На место инцидента прибыли сотрудники национальной полиции, аварийной службы и работники скорой помощи.
Очаг возгорания находился на первом и втором этаже помещения, где загорелись горюче-смазочные материалы и неизвестные вещества. Также были слышны взрывы. В результате сильного пожара обрушилась крыша и огонь охватил 150 кв. м. площади. Четыре сотрудника пожарной службы получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы.
Через полтора часа спасателям удалось ликвидировать пожар. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на Донбассе после вражеских обстрелов вспыхивают пожары.
по теме
В Житомирской области горела свалка
С 1 сентября спасатели ликвидировали пожар на мусорной свалке в Брусиловском районе Житомирской области на площади 600 квадратных метров
Кременчуг окутало удушливым дымом
В воскресенье вечером, 26 августа, Кременчуг окутало удушливое облако дыма
В Запорожье на шахте произошел обвал: есть жертвы
Во вторник, 4 сентября, в Запорожской области на шахте "Эксплуатационная" ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" произошел обвал
Под Харьковом ВАЗ "отправил" ребенка в кому
В Харькове медики спасают 10-летнюю девочку, которая получила серьезную травму и впала в кому после того, как ее сбил автомобиль
На Оболони посреди улицы нашли труп
В Киеве на Оболони посреди улицы нашли труп пожилого мужчины