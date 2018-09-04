3 сентября на складе станции технического обслуживания в Одессе произошел пожар. Около 9 вечера в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Дальницкой случился пожар. На место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные подразделения из 62 человек, сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций.

На место инцидента прибыли сотрудники национальной полиции, аварийной службы и работники скорой помощи.

Очаг возгорания находился на первом и втором этаже помещения, где загорелись горюче-смазочные материалы и неизвестные вещества. Также были слышны взрывы. В результате сильного пожара обрушилась крыша и огонь охватил 150 кв. м. площади. Четыре сотрудника пожарной службы получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы.

Через полтора часа спасателям удалось ликвидировать пожар. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на Донбассе после вражеских обстрелов вспыхивают пожары.