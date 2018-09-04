Ассоциация Геруса выступила против европейского рынка электроэнергии - СМИ [ Редактировать ]
Ассоциация потребителей электроэнергии коммунальных услуг, главой которой является экс-глава НКРЭКУ и лоббист Игоря Коломойского Андрей Герус, призвала отсрочить введение нового рынка электроэнергии, на котором настаивают западные партнеры Украины и финансовые доноры, пишет издание "Комментарии".
"Ассоциация Геруса выступила против свободного рынка электроэнергии, который согласно одноименному закону, должен вступить в силу с июля следующего года. Ассоциация призвала отсрочить вступление закона в силу до тех пор, пока "монопольная структура рынка не будет изменена на конкурентную", - поясняет издание.
При этом никаких конкретных предложений по ликвидации монопольной структуры энергорынка, где более 50% занимает государственный "Энергоатом", от представителей Ассоциации не поступало.
"Стесняемся спросить, господин Герус, каким образом ликвидируем монопольную структуру- приватизируем "Энергоатом", АЭС которого вырабатывают 56% электроэнергии? Или АЭС по отдельности?".
По информации издания, это первое официальное заявление представителей промышленного лобби Игоря Коломойского с критикой нового рынка электроэнергии. Основная причина таких заявлений - в новом рынке тарифы на электроэнергию вырастут, что не выгодно бизнесу олигарха.
"Итак, впервые наш европеец, либерал, рыночник и реформатор прямо выступил против закона, на принятии которого жестко настаивал Евросоюз. Против закона, согласованного с Европейским энергетическим сообществом и Еврокомиссией, с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР. Нас ждет эпичная схватка - Герус вызов цивилизации".
В противовес критике рынка, Герус предлагает оставить в силе формульный подход к ценообразованию – формулу Роттердам+, против которой борется уже несколько лет.
"Просит он оставить "Роттердам", против которого ежедневно воевал в Фейсбуке и на телеканалах Коломойского и Пинчука последние два года.
Только "Роттердам" Герус просит оставить не плохой, а хороший. Без плюса и коэффициентом 0,9. Чтобы хоть как-то сохранить лицо, и обеспечить Игорю Валерьевичу скидку в 15%. Это, конечно, не 30% Азарова, но поможет Игорю Валерьевичу состригать с Запорожского завода ферросплавов не 1,6 млрд грн, как в прошлом году, а на пару сотен миллионов больше", - пишут "Комментарии".
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