Аллергиков предупредили о новой опасности [ Редактировать ]
На территории почти все Украины ожидают новый всплеск активности амброзии с высокими и сверхвысокими концентрациями ее пыльцы. Исключение составят разве что Волынь, Ривненская, Киевская область и Карпаты, где концентрации пыльцы амброзии будут умеренными. Об этом сообщили в Европейской Аероалергенной сети.
В основном, умеренными будут и концентрации пыльцы полыни, которые будут снижаться до низких концентраций на севере страны. Злаковые травы все еще выбрасывают в воздух пыльцевые зерна, но они одиночные или наблюдаются в низких концентрациях.
В умеренных концентрациях и в низких все еще будет наблюдаться среднеаллергенная пыльца растений семейства Амарантовые (лебеда, амарант). В низких концентрациях будет регистрироваться малоалергенная пыльца конопляных (конопля, хмель). Умеренноалергенная пыльца Астровых растений (ромашка, подсолнечник и подобные цветы) ожидается в низких концентрациях, как и пыльца малоалергенной крапивы в городах лесной и лесостепной зон. Пыльца подорожника, щавеля и других растений семейства гречка будет единична. Пыльцевые зерна этих растений имеют умеренную аллергенность.
В то же время дожди почти не повлияют на аллергенным обстановку начавшейся недели - на большинстве территории страны их снова не прогнозируют.
Ранее мы писали о том, как бороться с аллергией на еду.
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