4 сентября, украинский парламент возобновил свою работу после летнего отпуска. На девятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва будут рассмотрены семь блоков вопросов.

На согласительном совете спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал об основных задачах и направлениях работы парламентариев. Так, в частности, среди первоочередных планов на осень следующие:

вопрос безопасности

бюджет

избирательный блок

закон о языке

блок законов для евроинтеграции

экономические законы

Конституционный суд

реформирование парламента

Вопрос безопасности

По словам спикера, вопрос безопасности является важнейшей составляющей работы парламента в ближайшие пленарные недели и рассмотрение соответствующих законодательных актов может занять достаточно много времени в связи с многочисленными правками и процедурой обсуждения всех предложений.

"Конечно, самое важное для нас - это вопрос безопасности. В конце прошлой сессии мы приняли закон о нацбезопасности, который предусматривает имплементацию и принятие ряда законов. Среди них - закон о службе безопасности, и закон о разведывательных органах, о государственном оборонном заказе и закон об отдельном парламентском комитете, который бы осуществлял парламентский контроль над сектором безопасности и разведывательными органами", - сказал Парубий.

Спикер особо подчеркнул, что вопросом "номер один" в сфере безопасности остается также вопрос об обеспечении информационной безопасности.

Бюджет 2019

Кроме того, председатель Верховной Рады призвал принять государственный бюджет Украины на 2019 год до новогодних праздников.

"Также на осень важнейшим вопросом является бюджет. И я разговаривал с премьером, чтобы бюджет был подан вовремя, чтобы мы могли пройти обсуждение бюджета в парламенте до принятия", - сказал спикер ВР.

Законы по таможне

Верховная Рада Украины также намерена рассмотреть законопроекты о персональной ответственности должностных лиц разрешительных органов в первом чтении (7373) во вторник и о радиологическом и экологическом контроле на таможне (7202) в четверг, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив. Он также призвал депутатов внести в повестку дня возвращенный с предложениями президента законопроект 7010 о "едином окне" на таможне.

Избирательный блок

Глава Верховной Рады также заявил, что необходимо любым возможным способом решить проблему с Центральной избирательной комиссией и не исключил полную перезагрузку состава ЦИК

"Мы начинаем фактически избирательный год, и важно будет этой осенью, чтобы мы завершили вопросы формирования ЦИК и избирательный кодекс. Пройти и рассмотреть избирательный кодекс - самый большой законопроект по количеству правок, ... который может занять не одну, а два пленарные недели", - сказал Парубий.

Стоит отметить, что президентские выборы пройдут уже в марте 2019 года, а парламентские - осенью 2019 года.

Закон о языке

Одним из ключевых документов, который парламент будет рассматривать осенью, станет новый закон о языке. Голосование по нему должно состояться в связи с отменой Конституционным судом так называемого закона "Колесниченко-Кивалова".

Андрей Парубий рассказал, что в связи с отменой скандального закона в Раде зарегистрированы пять языковых законопроектов, большинство из которых рассмотрены комитетом, которые должны заполнить "законодательный вакуум".

Он призвал фракции присоединиться к обсуждению, чтобы выйти на один согласованный законопроект.

Закрепление в Конституции стремлений Украины в ЕС и НАТО

В парламент также внесены законодательные предложения по закреплению в Конституции Украины европейского и евроатлантического вектора интеграции страны. Законопроект зарегистрировал президент Украины Петр Порошенко.

"Два очень важных блока - это вопрос законов, необходимых для евроинтеграции. Всего в блоке более 50 законопроектов, 21 уже готов к рассмотрению", - сказал Парубий.

Документ предусматривает изменения в статьи 85, 102, 116, которыми предусмотрена ответственность Верховной Рады, президента и Кабинета министров Украины по закреплению европейского и евроатлантического направлений, а также поправки в преамбулу Основного закона.

Шестым блоком на осень определили экономические законы.

"И конечно, Конституционный суд. Напоминаю, что КС дал свое решение по двум проектам о неприкосновенности, и мы должны эти законопроекты рассмотреть и принять по ним решения", - сказал Парубий.

Он также озвучил еще одну важнейшую тему - реформирование парламента, по которой, в частности, есть два законопроекта: о количестве комитетов и о распределении комитетов.

"Вот общая логика, которая мною предлагается на осень", - подытожил Парубий.

Что еще Верховная Рада рассмотрит осенью?

По некотором важным для Украины вопросам в Раде еще нет законопроектов. Однако, спикер парламента Андрей Парубий надеется, что такие документы будут внесены на рассмотрение нардепов этой осенью. К таким законопроектам относятся законодательные предложения по реформированию Верховной Рады.

Также ожидается, что в ближайшее время в Раде зарегистрируют законопроект о новом приветствии в ВСУ "Слава Украине - Героям Слава".

В профильном комитете Рады, выполняя постановления СНБО, готовят законопроект, позволяющий Минобороны Украины быть напрямую импортером вооружения из США.

Осенью депутаты также должны решить, продлят ли закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Срок действия предыдущего закона истекает в октябре.

Стоит отметить, согласно календарю девятой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, всего запланировано: