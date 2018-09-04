Франція допоможе відновити Національний музей Бразилії [ Редактировать ]
Допомогти відновити бразильський історичний музей взялася Франція. У своєму Twitter президент Емануель Макрон назвав пожежу трагедією.
Цитую, "на попіл перетворилася історія країни та світу, їхня пам'ять". Він пообіцяв відрядити до Бразилії команду французьких фахівців, аби на місці оцінити масштаб катастрофи та допомогти з відбудовою музею. Ч
и передбачає допомога також фінансове сприяння - Макрон не уточнив.
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