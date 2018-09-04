У передмісті Парижа спалахнула пожежа у житловому будинку

У передмісті Парижа у триповерховому житловому будинку спалахнула пожежа. Постраждали щонайменше 22 людини. 7 - у вкрай тяжкому стані. Серед них - 5 дітей. Сильні опіки отримали й 10 правоохоронців. Вони увійшли до охопленого полум'ям будинку ще до приїзду пожежників, щоб допомогти мешканцям вибратися з вогняної пастки. Пожежу вже загасили