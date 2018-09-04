У Британії закликали спростити візові правила для іноземних студентів [ Редактировать ]
Спростити візові правила для іноземних студентів - закликали лідери британських університетів. Ідеться про надання дозволу іноземцям залишатись у країні та працювати протягом двох років після закінчення навчання. Для цього слід внести зміни до британської візової системи.
Інакше, певне тамтешнє керівництво, студенти обиратимуть для отримання освіти інші країни зі сприятливішими умовами - такі як США, Канада чи Австралія. А відтак економіка Британії може щороку втрачати до 26 мільярдів фунтів стерлінгів, що зокрема забезпечує понад 200 тисяч робочих місць.
Свої рекомендації стосовно ситуації британському уряду надасть консультативний Комітет з міграції вже цього місяця.
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