Нової школи терміново потребує село Цепцевичі на Рівненщині. Стара будівля не здатна вмістити навіть третини всіх учнів. Вони навчаються у кілька змін до пізнього вечора. Батьки протестують і вимагають нової будівлі. Чи почули їх - дізнавалися мої колеги.

На свято першого дзвоника до місцевої школи прийшли чи не всі мешканці. Село Цепцевичі - рекордсмен в Україні з народжуваності. Щороку тут на світ з'являється близько сотні малюків. Тож практично у кожній родині є школярики.

"Зараз в мене в перший клас ідуть двоє діток, двойнятка. Четверо буде в першу зміну, а двоє - в другу", - розповідає Наталія Леончик, мати десятьох дітей.

Місцева школа замала для села. Розрахована на 240 учнів, а на уроки ходять понад сімсот. Аби всіх розмістити довелося навіть забрати приміщення дитсадка. Та й то не вихід. Заклад працює практично цілодобово.

"Ось на розклад дзвінків починається уроки о 8 годині, а закінчуються о 8:40", - говорить Галина Жабчик, заступник директора Цепцевецької середньої школи.

"В другу зміну в мене ходять Ларина і Антон, то вони приходять пів дев'ятої без п'ятнадцяти дев'ять. Треба було виходити з дому, зоб зустріти, тож село. 1,5 кілометра нам", - розповідає Наталія Леончик, мати десятьох дітей.

Замала та ще й аварійна. Одноповерховому приміщенню понад 60 років. Тут протікає стеля, сиплеться штукатурка. Батьки десятки років просять збудувати нову школу.

"Ми неодноразово просили, зверталися, навіть минулий рік неодноразово не пускали дітей до школи і якщо до нас не дослухаються, ми також будемо діяти такими методами", - каже Петро Сергійчук, батько двох учнів.

Після таких протестів батьків чиновники провели тендер. Знайшлася фірма, яка може звести навчальний заклад за 40 мільйонів гривень. Та роботи так і не почалися.

"Коли прийшлося будувати вже школу. Почали будувати котельню, а в січні місяці він взагалі відмовився будувати школу. І весь процес пішов по другому колу", - розповідає Людмила Мариніна, директор Цепцевецької середньої школи.

"На сьогоднішній день завершилися коригування проектно-кошторисної документації, тому на це було виділено кошти з місцевого бюджету, вони вже були оплачені і сьогодні проектно-кошторисна документація направлена в управління капітального будівництва для проведення тендерної процедури", - каже Світлана Коркош, керівник відділу освіти, молоді та спорту Сарненської РДА.

Тепер знову обиратимуть підрядника. Інформація про оголошення нового тендера на сайті "Прозорро" з'явилася сьогодні. Цього разу роботи оцінили у понад 115 мільйонів гривень.