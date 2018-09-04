Пожежа в Одесі: постраждали четверо рятувальників [ Редактировать ]
Четверо рятувальників постраждали під час пожежі в Одесі. Напередодні ввечері вогонь спалахнув на одній зі станцій технічного обслуговування. Він охопив понад 200 квадратних метрів.
Під час гасіння сталося кілька вибухів - детонували газові балони. З полум`ям боролися понад півсотні надзвичайників. Причини займання встановлюють.
"Перша ланка газодимозахисної служби, яка зайшла у приміщення, була завалена елементами конструкції будівлі, виникло декілька вибухів. Природа вибухів наразі встановлюється", - говорить Олександр Крицький, заступник начальника ГУ ДСНС в Одеській області.
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