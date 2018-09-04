Россия возобновила авиаудары в Сирии [ Редактировать ]
Российские военные самолеты возобновили воздушные удары по последней удерживаемой повстанцами провинции Идлиб после 22-дневного перерыва. Об этом заявила Сирийская обсерватория по правам человека, передает Reuters.
"Россия поддерживает президента Сирии Башара Асада, военные которого в это время также наносят авиаудары и осуществляют обстрелы", - говорится в сообщении обсерватории.
Москва заявила, что договорилась с Анкарой об операции против террористов группировки "Фронт ан-Нусра" в Идлибе с участием сил Асада.
Ранее мы писали о том, что был опубликован текст секретной директивы ООН по работе в Сирии.
по теме
У Трампа назвали рычаги давления на Россию
У США есть способы надавить на Россию в сирийском вопросе
На Донбассе значительно увеличилось количество обстрелов
За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 20 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины
Кричали и плакали: в России молния ударила в самолет
В России прямо во время полета молния ударила в пассажирский самолет
На Донбассе задержали трех сепаратистов
В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в течение суток правоохранители задержали трех человек по подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям
В Сирии прогремели взрывы: есть жертвы и много пострадавших
На сирийской авиабазе Мезе под Дамаском произошла серия взрывов