Российские военные самолеты возобновили воздушные удары по последней удерживаемой повстанцами провинции Идлиб после 22-дневного перерыва. Об этом заявила Сирийская обсерватория по правам человека, передает Reuters.

"Россия поддерживает президента Сирии Башара Асада, военные которого в это время также наносят авиаудары и осуществляют обстрелы", - говорится в сообщении обсерватории.

Москва заявила, что договорилась с Анкарой об операции против террористов группировки "Фронт ан-Нусра" в Идлибе с участием сил Асада.

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