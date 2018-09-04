Рада приняла закон о трансграничном сотрудничестве [ Редактировать ]
Во вторник, 4 сентября, на первой сессии Верховной Рады народные депутаты приняли законопроект № 6085 о трансграничном сотрудничестве. "За" проголосовали 234 народных депутата. Принятие законопроекта произошло с третьей попытки голосования. Об этом сообщает "112 Украина".
Законопроект направлен на имплементацию Протокола N3 к Европейской рамочной конвенции о трансграничном сотрудничестве между территориальными общинами или властями относительно объединений еврорегионального сотрудничества.
В пояснительной записке говорится о ситуациях, когда европейские партнеры готовы выделить средства для финансирования проектов или объектов, однако украинская сторона не может своевременно и полностью выполнить свои обязательства по софинансированию. Соответственно, такие проекты не реализуются.
Цель принятия этого законопроекта - в создании законодательных оснований для образования и деятельности объединений еврорегионального сотрудничества, европейских обьединений территориального сотрудничества и ведении прозрачных условий государственной поддержки проектов трансграничного сотрудничества.
Закон определяет такие понятия, как трансграничное сотрудничество, объединения еврорегионального сотрудничества, европейское объединение территориального сотрудничества, соглашение о трансграничном сотрудничестве и проч.
Трансграничное сотрудничество координирует Минрегион при участии Министерства иностранных дел. В частности, именно министерство регионального развития утверждает типовую форму соглашения о трансграничном сотрудничестве, а также обеспечивает работу реестра таких соглашений.
Закон регулирует принципы, на которых функционирует объединение еврорегионального сотрудничества. В частности, это должно быть непредпринимательское общество, которое не намерено получать прибыль от деятельности. А деятельность заключается прежде всего в разработке и реализации совместных инициатив, мероприятий, проектов, программ и стратегий трансграничного сотрудничества.
В документе прописано, как именно образуется такое объединение. Также урегулирован вопрос финансирования деятельности таких объединений. Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.
Смотрите, какие еще вопросы стоят на повестке дня в парламенте.
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