В ближайшие три дня в Киеве из-за ремонта система водоснабжения отключат воду в некоторых домах. Об этом сообщает "Киевводоканал".

Отключение произведут по следующим дням и адресам:

4 сентября с 10:00 до 20:00 - улица Алматинская, 39-А, 39-В, 39-Г, 39-Д, 39, 41-А, 41-Б (жилые дома);

4 сентября с 22:00 до 06:00 05 сентября - улица Антоновича, 50, 57, 59, 59-Б (жилые дома); улица Деловая, 11, 13, 20, 22, 22-Б, 22-В, 24 (жилые дома); улица В. Васильковская, 74, 76, 76-Б, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88-А, 90, 92 (ж/д), 78 (школа);

5 сентября с 09:00 до 20:00 - улица Героев Севастополя, 1, 5, 7, 9, 8, 5-А, 7-А, 7-Б, 10-А, 10-Б, 12, 14, 16 (жилые дома), 3 (детский сад), 3-А (прокуратура); улица В. Гавела, 25, 27-А, 29;

6 сентября с 10:00 до 19:00 - улица Качаловская, 9 (жилые дома).

Компания "Киевводоканал" приносит извинения за временные неудобства, а также напоминает о необходимости заранее запастись водой.

В то же время, Кличко рассказал, когда у киевлян появится горячая вода.