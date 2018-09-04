Над Донбассом замечен американский беспилотник [ Редактировать ]
4 сентября беспилотник США проводит разведку вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Утром американский разведывательный БПЛА RQ-4A Global Hawk взлетел с авиабазы Сигонела на юге Италии. Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".
Беспилотный разведывательный летательный аппарат вошел на территорию Украины через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии. Около 12 дня беспилотник начал мониторинговый полет вдоль линии соприкосновения в Донбассе.
Такие полеты Соединенные Штаты проводят регулярно, над оккупированным Крымом. Менее суток назад на Донбассе вспыхнули пожары в результате вражеских обстрелов.
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