4 сентября беспилотник США проводит разведку вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Утром американский разведывательный БПЛА RQ-4A Global Hawk взлетел с авиабазы Сигонела на юге Италии. Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

Беспилотный разведывательный летательный аппарат вошел на территорию Украины через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии. Около 12 дня беспилотник начал мониторинговый полет вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Такие полеты Соединенные Штаты проводят регулярно, над оккупированным Крымом. Менее суток назад на Донбассе вспыхнули пожары в результате вражеских обстрелов.