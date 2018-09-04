Нацбанк продал на межбанке более $40 млн [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на аукционе по продаже валюты удовлетворил 27 заявок на сумму $40,1 млн. Об этом сообщается на сайте НБУ.
Всего на аукцион объемом до $100 млн было подано 37 заявок на общую сумму $53,5 млн по курсу от 28,45 гривен/$1 до 28,4925 гривен/$1.
Курс отсечения был установлен на уровне 28,48 гривен/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 28,4844 гривен/$1.
Ранее мы писали о том, что НБУ выпустил новые банкноты.
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