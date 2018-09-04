Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью приговорен к году тюрьмы условно за неуплату налогов в Испании. По информации Football Italia, тренер обвиняется в невыплате налогов с дохода от использования прав на его образ в 2011 и 2012 годах.

Долг Моуринью составлял примерно 1,9 миллиона евро. Как сообщали испанские власти, португальский специалист использовал цепь оффшоров в Ирландии, Новой Зеландии и на Виргинских островах, а сумма доходов за использование образа была 3,3 миллиона.

Моуринью не единственный человек, у кого были проблемы с налогами в Испании. Также дела заводились на нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и экс-форварда "Реала" Криштиану Роналду.

Ранее мы сообщали, что Моуринью стал самым высокооплачиваемым тренером.