Жозе Моуринью приговорен к году тюрьмы [ Редактировать ]
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью приговорен к году тюрьмы условно за неуплату налогов в Испании. По информации Football Italia, тренер обвиняется в невыплате налогов с дохода от использования прав на его образ в 2011 и 2012 годах.
Долг Моуринью составлял примерно 1,9 миллиона евро. Как сообщали испанские власти, португальский специалист использовал цепь оффшоров в Ирландии, Новой Зеландии и на Виргинских островах, а сумма доходов за использование образа была 3,3 миллиона.
Моуринью не единственный человек, у кого были проблемы с налогами в Испании. Также дела заводились на нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и экс-форварда "Реала" Криштиану Роналду.
Ранее мы сообщали, что Моуринью стал самым высокооплачиваемым тренером.
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