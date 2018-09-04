Земфира выпустила первую за пять лет песню [ Редактировать ]
Известная российская певица Земфира написала первую за пять лет песню. Трек появился на официальной странице певицы в сети.
Песня называется Джозеф и создана из отрывков стихотворений Новые стансы к Августе и Румянцевой победам поэта Иосифа Бродского.
Музыку Земфира создала в сотрудничестве с электронным музыкантом Mujuice. Также к синглу выпустили обложку, которую создали Гоша Рубчинский и Рената Литвинова.
Ранее мы сообщали, что Эминем раскритиковал рэперов в новом альбоме.
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