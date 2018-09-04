Известная российская певица Земфира написала первую за пять лет песню. Трек появился на официальной странице певицы в сети.

Песня называется Джозеф и создана из отрывков стихотворений Новые стансы к Августе и Румянцевой победам поэта Иосифа Бродского.

Музыку Земфира создала в сотрудничестве с электронным музыкантом Mujuice. Также к синглу выпустили обложку, которую создали Гоша Рубчинский и Рената Литвинова.

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