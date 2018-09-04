В США медики ищут 1000 добровольцев для участия в исследовании, во время которого они ежедневно должны употреблять авокадо. Каждому участнику эксперимента обещают заплатить по 300 долларов. Об этом сообщает vokrugsveta.ua.

Масштабное исследование будут курировать ученые четырех университетов - Лома Линда (LLU), госуниверситета Пенсильвании, Тафтса и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. От каждой вышеуказанной научно-исследовательской организации в диетическом эксперименте будут участвовать по 250 человек.

Испытуемые должны быть старше 25 лет и обладать обхватом талии не меньше 90 см (у женщин) и 120 см (у мужчин).

"Мы собираемся проверить, сжигает ли жировые отложения ежедневное потребление одного плода в день", - заявил Джоан Сабате, специалист по эпидемиологии в Университете Лома Линда.

Добровольцев разделят на две группы. Участники из первой группы будут съедать по одному авокадо в день в течении полугода. Остальные испытуемые будут обязаны не съедать больше одного плода за все 6 месяцев эксперимента.

Всем участникам гарантируют бесплатный медицинский осмотр. Добровольцам выплатят деньги после завершения проекта. Кроме того, "невезучие" из контрольной группы вдобавок будут премированы 24 авокадо.

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