Поддельные справки невозможны: в Украине запустили реестр медосмотров [ Редактировать ]
В Украине с сентября 2018 года заработала единая электронная система профессиональных медицинских осмотров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Данное нововведение должно упорядочить профессиональные медосмотры и сделать невозможной подделку медицинских справок и санитарных книжек для водителей, людей, обладающих оружием, и декретированных лиц - воспитателей, учителей, преподавателей, студентов, сотрудников общественного питания, торговли. Теперь такие обзоры будут содержаться в едином реестре медицинских осмотров - надежно защищенной электронной системе", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Минздраве сообщили, что такие обзоры украинцы будут проходить исключительно в учреждениях здравоохранения, а их данные будут автоматически отображаться в электронной системе. Справку-дубликат о прохождении медосмотра можно будет получить бесплатно.
Планируется, что со временем единый реестр медосмотров будет интегрирован в систему "Электронное здоровье". В данный моент уже запущено мобильное приложение "Медицинские осмотры", с помощью которого контролирующие органы будут проверять легитимность конкретного медосмотра.
Для работы новой системы вовлечены, кроме Минздрава, МВД и Министерство молодежи и спорта.
Приказ о создании Единой государственной базы медосмотров определенных категорий лиц в системе здравоохранения был подписан в сентябре 2017 года, а с 20 Июня 2018 года было начато тестирование системы и подключения к ней учреждений здравоохранения. До конца года к системе планируется подключить около 3 тыс. учреждений здравоохранения во всех областях страны, а бумажные бланки постепенно заменят на электронные.
После завершения тестового период система станет обязательной для использования всеми потребителями соответствующей информации.
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