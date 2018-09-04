В Украине с сентября 2018 года заработала единая электронная система профессиональных медицинских осмотров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Данное нововведение должно упорядочить профессиональные медосмотры и сделать невозможной подделку медицинских справок и санитарных книжек для водителей, людей, обладающих оружием, и декретированных лиц - воспитателей, учителей, преподавателей, студентов, сотрудников общественного питания, торговли. Теперь такие обзоры будут содержаться в едином реестре медицинских осмотров - надежно защищенной электронной системе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что такие обзоры украинцы будут проходить исключительно в учреждениях здравоохранения, а их данные будут автоматически отображаться в электронной системе. Справку-дубликат о прохождении медосмотра можно будет получить бесплатно.

Планируется, что со временем единый реестр медосмотров будет интегрирован в систему "Электронное здоровье". В данный моент уже запущено мобильное приложение "Медицинские осмотры", с помощью которого контролирующие органы будут проверять легитимность конкретного медосмотра.

Для работы новой системы вовлечены, кроме Минздрава, МВД и Министерство молодежи и спорта.

Приказ о создании Единой государственной базы медосмотров определенных категорий лиц в системе здравоохранения был подписан в сентябре 2017 года, а с 20 Июня 2018 года было начато тестирование системы и подключения к ней учреждений здравоохранения. До конца года к системе планируется подключить около 3 тыс. учреждений здравоохранения во всех областях страны, а бумажные бланки постепенно заменят на электронные.

После завершения тестового период система станет обязательной для использования всеми потребителями соответствующей информации.

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