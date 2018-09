По Японии ударил самым мощный за последние 25 лет тайфун. Власти предупредили более миллиона человек об эвакуации, сообщает ВВС.

Тайфун Джеби начался в западных районах, он сопровождался сильными ливнями и порывами ветра скоростью до 172 км/ч. Ожидается, что он ослабеет по мере продвижения на север.

В заливе Осака ветер столкнул танкер с мостом, в результате чего тот разрушился, в Киото сильный порыв сорвал крышу железнодорожной станции.

Местные СМИ сообщают, что по меньшей мере два человека погибли.

