Самый мощный за 25 лет: тайфун жестко "прошелся" по Японии (видео) [ Редактировать ]
По Японии ударил самым мощный за последние 25 лет тайфун. Власти предупредили более миллиона человек об эвакуации, сообщает ВВС.
Тайфун Джеби начался в западных районах, он сопровождался сильными ливнями и порывами ветра скоростью до 172 км/ч. Ожидается, что он ослабеет по мере продвижения на север.
京都駅の天井崩落の瞬間が目の前で。— 森山和彦(Kaz) CRAZY (@CRAZY904Kaz) September 4, 2018
まさか、、台風の力すごい。気を付けて！！ pic.twitter.com/EGQ6P92T9g
В заливе Осака ветер столкнул танкер с мостом, в результате чего тот разрушился, в Киото сильный порыв сорвал крышу железнодорожной станции.
Местные СМИ сообщают, что по меньшей мере два человека погибли.
Typhoon Jebi is the strongest typhoon to make landfall in Japan in 25 years, tipping over cars and trucks in Osaka https://t.co/ehxOzDU9U6 pic.twitter.com/BANiBaVUSO— CNN International (@cnni) September 4, 2018
Жителей предупредили о высоких волнах, наводнениях и оползнях. Десятки тысяч людей остались без электроэнергии. Власти призывают людей искать безопасные места.
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