Російська авіація знову бомбардує Сирію. Після 22-денної перерви авіація РФ відновила повітряні атаки на Ідліб - останню, контрольовану повстанцями, провінцію країни - про це заявив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Операцію кремлівські підрозділи виконують консолідовано із військами Башара Асада, які зараз також завдають ракетних ударів по території провінції.

Натомість у Вашингтоні раніше попередили Москву й Тегеран про "рішучу відповідь", у разі бомбардування регіону.