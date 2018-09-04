Росія відновила повітряні удари по Сирії [ Редактировать ]
Російська авіація знову бомбардує Сирію. Після 22-денної перерви авіація РФ відновила повітряні атаки на Ідліб - останню, контрольовану повстанцями, провінцію країни - про це заявив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.
Операцію кремлівські підрозділи виконують консолідовано із військами Башара Асада, які зараз також завдають ракетних ударів по території провінції.
Натомість у Вашингтоні раніше попередили Москву й Тегеран про "рішучу відповідь", у разі бомбардування регіону.
по теме
США предупредили Россию о возможном ударе по Сирии
Американская разведка получила информацию о возможности применения сирийской армией химического оружия
Россия возобновила авиаудары в Сирии
Российские военные самолеты возобновили воздушные удары по последней удерживаемой повстанцами провинции Идлиб
Росія розгорнула найбільше угрупування кораблів біля сірійського узбережжя
Біля сирійського узбережжя Росія розгорнула найбільше угруповання кораблів за весь період участі в конфлікті. Як передають російські "Известия", задіяні 10 кораблів та два підводних човни. За даними ЗМІ, ця техніка має підтримати наступ сирійської провладної армії на провінцію Ідліб
Россия разворачивает самую мощную группировку кораблей
Минобороны России разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей
У Трампа назвали рычаги давления на Россию
У США есть способы надавить на Россию в сирийском вопросе